Конференция по Украине без участия России является "абсурдом" и "фарсом", направленным на продвижение конфронтации, поскольку проводится не ради достижения мира, но чтобы компенсировать "жалкое" положение Украины и усталость стран НАТО от поддержки республики.
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