В России автомобилисты нашли способ вернуть права после езды “под лекарствами”

В России наблюдается растущая тенденция среди автовладельцев, которые пытаются вернуть свои водительские права после того, как они были лишены их за управление автомобилем под воздействием лекарственных препаратов, сообщает газета “Коммерсантъ”.
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