В РФ ограничат внесение денег на недавно выпущенные виртуальные карты

Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор карт "Мир" — планирует с весны 2025 года запустить новый сервис, который позволит банкам ограничивать операции по внесению денег на токенизированные (виртуальные) карты, созданные менее двух дней назад.
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