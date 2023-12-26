Молдавские артисты поборются между собой за право представлять страну на конкурсе "Евровидение"

После рассмотрения 51 заявки, поданной на участие в национальном отборе на песенный конкурс «Евровидение-2024», компания Teleradio-Moldova допустила 29 исполнителей и 32 композиции к этапу живых прослушиваний.
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