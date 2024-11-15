В Одессе вандалы по ошибке осквернили захоронение однофамильца Булгакова

В Одессе произошел позорный инцидент, связанный с фамилией легендарного писателя Михаила Булгакова. Неизвестные злодеи, по всей видимости, сильно ошиблись и пришли портить захоронение человека с той же фамилией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии