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Храпунова: Мошенничество распространено в сфере ремонта стиральных машин

Храпунова: Мошенничество распространено в сфере ремонта стиральных машин

Аналитик платформы «Мошеловка» Алла Храпунова указала на тот факт, что наиболее часто мошенники пытаются залезть в сферу оказания помощи с бытом в рамках проведения ремонтных работ для стиральных машин.

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