Самолет смог автономно перехватить цель в воздухе при помощи ИИ

Американские военные достигли нового значимого этапа в развитии автономных боевых систем: самолет X-62A, являющийся модифицированной версией известного истребителя F-16, в ходе серии испытаний успешно продемонстрировал способность самостоятельно обнаруживать, отслеживать и перехватывать воздушные цели с использованием искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии