Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Самолет смог автономно перехватить цель в воздухе при помощи ИИ

Самолет смог автономно перехватить цель в воздухе при помощи ИИ

Американские военные достигли нового значимого этапа в развитии автономных боевых систем: самолет X-62A, являющийся модифицированной версией известного истребителя F-16, в ходе серии испытаний успешно продемонстрировал способность самостоятельно обнаруживать, отслеживать и перехватывать воздушные цели с использованием искусственного интеллекта.

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