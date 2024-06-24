Президент Казахстана выразил Путину соболезнования из-за терактов в Дагестане

Касым-Жомарт Токаев предложил российскому лидеру содействие в проведении оперативно-разыскной деятельности Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил Владимиру Путину искренние соболезнования в связи с терактами в Дагестане, сообщили в пресс-службе главы республики.
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