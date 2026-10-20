Помещения в торговом центре «Селектика» пытались продать пять раз, цена упала с 383,8 млн до 259,3 млн рублей, покупателей не нашлось.
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