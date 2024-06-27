На юридическом форуме в Петербурге показали новую форму для зэков

Для каждого осужденного предусмотрены зимний и летний комплекты, пижамы, шапки и обувь. На полях Петербургского международного юридического форума, который проходит в Северной столице, показали новую форму для осужденных Ее продемонстрировали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний.