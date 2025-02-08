Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«У меня есть паспорт»: Татьяна Лазарева* призналась в наличии второго гражданства

Бывшая телеведущая и юмористка Татьяна Лазарева* (признана иностранным агентом на территории России, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась в наличии второго гражданства.

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ОГ
Ольга Горбунова
Слышать не хотим про эту мерзавку!
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19 час.
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