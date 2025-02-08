«У меня есть паспорт»: Татьяна Лазарева* призналась в наличии второго гражданства

Бывшая телеведущая и юмористка Татьяна Лазарева* (признана иностранным агентом на территории России, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась в наличии второго гражданства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии