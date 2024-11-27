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«Спецавтобаза» больше не МУП – приватизация завершена

«Спецавтобаза» больше не МУП – приватизация завершена

В Екатеринбурге завершилась процедура акционирования «Спецавтобазы». Форма сменилась с ЕМУП на АО. Все муниципальные предприятия, которые работают на конкурентных рынках, должны были пройти процедуру приватизации до 1 января 2025 года.

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