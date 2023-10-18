Навка опубликовала трогательные снимки с Песковым в день его рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков празднует свое 56-летие. Его супруга олимпийская чемпионка Татьяна Навка посвятила ему поздравление в социальных сетях, опубликовав теплые фотографии и трогательную подпись.
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