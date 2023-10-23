Зепюр Брутян о жизни с Павлом Прилучным: «Сделал себе паузу небольшую»

Павел Прилучный живет уже больше года со своей второй женой Зепюр Брутян. Несмотря на открытое недовольство некоторых поклонников творчества актера, а также бывшей супруги Агаты Муцениеце, пара счастлива в браке и уже воспитывает маленького наследника – Микаэля.
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