В Белоруссии раскрыли подробности покушения на Лукашенко в 2020 году

В Белоруссии на этой неделе отметили важный праздник - День народного единства. Он приурочен к событиям 1939-ого года, когда Красная армия начала освободительный поход в Западную Белоруссию и Западную Украину, чтобы защитить их от геноцида со стороны панской Польши и угрозы фашистской оккупации.