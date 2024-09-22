Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Дмитрий Боев
    Эээх, ребята! В понимании эфекта от применения ЯО застряли вы в положениях норм советской учебной программы ГО. НАП...Украина добиваетс...
  • Vasily Golov
    Штольни под С-300 и С-400.Сбивать умеем.Лучше над Днепропетровском или Николаевым.Можно над Харьковым.В двух ракетах ...Украина добиваетс...
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В Белоруссии раскрыли подробности покушения на Лукашенко в 2020 году

В Белоруссии раскрыли подробности покушения на Лукашенко в 2020 году

В Белоруссии на этой неделе отметили важный праздник - День народного единства. Он приурочен к событиям 1939-ого года, когда Красная армия начала освободительный поход в Западную Белоруссию и Западную Украину, чтобы защитить их от геноцида со стороны панской Польши и угрозы фашистской оккупации.

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