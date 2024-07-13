NI: западные F-16 не выживут в подконтрольном РФ воздушном пространстве

Эффективность планируемых к передаче Украине Западом истребителей F-16 будет мала в подконтрольном России воздушном пространстве, где они просто не выживут, пишет американский обозреватель журнала National Interest Харрисон Касс.
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