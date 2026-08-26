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«Предостеречь Путина?»: эксперты приоткрыли «тайну» молниеносного визита директора ЦРУ в Москву

«Предостеречь Путина?»: эксперты приоткрыли «тайну» молниеносного визита директора ЦРУ в Москву

  Джон Рэтклифф, по утверждению The Wall Street Journal, по заданию президента США передаст личное предупреждение российскому коллеге, у россиян другая версия.

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Комментарии
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Влас Семенюк
Слушать только себя!!! И дай бог чтобы наш ПРИЗЕДЕНТ не дрогнула.
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4 н.
фадзей тышкевич
Скиф Туран
Охота на Путина, США и западом открыта давно. Прилёт ЦРУшника, возможно один из этапов, многоходовки, по его ликвидации.
ой ты и дурак
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4 н.
Скиф Туран
фадзей тышкевич
ой ты и дурак
Настоящему жидёнышу, мозгов не хватит по другому ответить. Расчёсвай пейсы, чтобы врвги боялись!
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4 н.