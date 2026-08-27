🔥Сильный ветер осложняет тушение крупного лесного пожара в горах Ялты Сегодня северо-восточный ветер усилился до 20 метров в секунду — это серьёзно затрудняет действия спасателей.
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🔥Сильный ветер осложняет тушение крупного лесного пожара в горах Ялты Сегодня северо-восточный ветер усилился до 20 метров в секунду — это серьёзно затрудняет действия спасателей.