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Раскрыт фатальный для Запада козырь в рукаве президента России

Раскрыт фатальный для Запада козырь в рукаве президента России

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning рассказал о фатальном для Запада козыре в рукаве президента России Владимира Путина.

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