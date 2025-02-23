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МИД Британии анонсировал крупнейший пакет санкций в отношении России

МИД Британии анонсировал крупнейший пакет санкций в отношении России

Лондон считает нынешний этап критическим для себя и всей ЕвропыВеликобритания 24 февраля объявит о самом крупном пакете санкций против России за три года конфликта, сообщил министр иностранных дел королевства Дэвид Лэмми.

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Комментарии
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Николай ИВАНОВ
Я не сторонник крайних мер, но англосаксы уже достали со своей политикой в отношении РОССИИ, но не пора ли сделать из бритов страну 404......
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21 час.
Eduard
И тут вдруг англичане стали с Европой,а обычно сами по себе!
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21 час.
Eduard
Я не знаюпочему Путин церемонится с Мелкобританией,ему&quot;Орешников&quot; жаль? Один три &quot;Орешника&quot; и про санкции лет на 50 забыть можно! Вот чего терпит?
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21 час.
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