Лондон считает нынешний этап критическим для себя и всей ЕвропыВеликобритания 24 февраля объявит о самом крупном пакете санкций против России за три года конфликта, сообщил министр иностранных дел королевства Дэвид Лэмми.
МИД Британии анонсировал крупнейший пакет санкций в отношении России
Комментарии
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Николай ИВАНОВ
Я не сторонник крайних мер, но англосаксы уже достали со своей политикой в отношении РОССИИ, но не пора ли сделать из бритов страну 404......
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21 час.
Eduard
И тут вдруг англичане стали с Европой,а обычно сами по себе!
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21 час.
Eduard
Я не знаюпочему Путин церемонится с Мелкобританией,ему"Орешников" жаль? Один три "Орешника" и про санкции лет на 50 забыть можно! Вот чего терпит?
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21 час.
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