Газета "Демократия" назвала "гнильем" подаренную Греции военную технику США

Американская военная техника, которую Пентагон планирует бесплатно передать Греции из своих избыточных запасов, представляет из себя металлолом, на приведение которого в порядок понадобятся сотни миллионов евро.
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