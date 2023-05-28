Эрдоган vs Кылычдароглу. В Турции стартовал второй тур президентских выборов

28 мая в Турции стартовал второй тур президентских выборов. Сегодняшнее голосование покажет, продлит ли 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган свое многолетнее правление, или его сменит 74-летний оппозиционер от Народного альянса Кемаль Кылычдароглу.