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Эрдоган vs Кылычдароглу. В Турции стартовал второй тур президентских выборов

Эрдоган vs Кылычдароглу. В Турции стартовал второй тур президентских выборов

28 мая в Турции стартовал второй тур президентских выборов. Сегодняшнее голосование покажет, продлит ли 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган свое многолетнее правление, или его сменит 74-летний оппозиционер от Народного альянса Кемаль Кылычдароглу.

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