Киев лишился всех подготовленных солдат: погибли или ранены - Соскин

В Незалежной сообщили о крайне сложной обстановке в вооружённых силах страны.По словам бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, ситуация в украинской армии сложилась пугающая.
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