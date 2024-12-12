Стали известны точные даты ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году. Основной период ЕГЭ начнется 23 мая. Все расписание экзаменов смотрите здесь.
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Стали известны точные даты ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году. Основной период ЕГЭ начнется 23 мая. Все расписание экзаменов смотрите здесь.