Не пустили без паранджи: вскрылась неудобная правда об отделении Сбера после этого случая

Avia.pro - СМИ Представьте себе обычный летний день в центре Москвы. Солнце припекает, город живет своим привычным ритмом, и каждый из нас заходит в знакомые с детства финансовые учредения, чтобы решить простые бытовые задачи — перевести деньги, оплатить счета или настроить мобильное приложение.
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странно
ну, есть там офис сбера, только ничего мусульманского в ём нет.... так на кого жаловаться, некажущийся нетупым?
Кстати стоит пожаловаться на нарушение правил исламского банкинга Сбербанком https://www.muslim.ru/ Алтайский банк Сбербанка России участвует в финансировании инвестиционного проекта «Создание свиноводческого комплекса на 12000 голов»Совет муфтиев Россииmuslim