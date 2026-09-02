Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Не пустили без паранджи: вскрылась неудобная правда об отделении Сбера после этого случая

Не пустили без паранджи: вскрылась неудобная правда об отделении Сбера после этого случая

Avia.pro - СМИ Представьте себе обычный летний день в центре Москвы. Солнце припекает, город живет своим привычным ритмом, и каждый из нас заходит в знакомые с детства финансовые учредения, чтобы решить простые бытовые задачи — перевести деньги, оплатить счета или настроить мобильное приложение.

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