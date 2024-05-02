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"Мой муж за что погиб?": В короткой фразе матери уместилась проблема "элит" в России - Пронько вместе с экспертами раскрыл тему

"Мой муж за что погиб?": В короткой фразе матери уместилась проблема "элит" в России - Пронько вместе с экспертами раскрыл тему

В короткой фразе матери и жены героя уместилась проблема "элит" в России. Убитая горем женщина, обращаясь к мэру Орска после потопа, спросила с горечью: "Мой муж за что погиб?" Ведущий "Первого русского" Юрий Пронько вместе с экспертами разобрал эту сложную тему, где много правых и виноватых.

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