Харрис заявила Нетаньяху о необходимости скорее заключить сделку с ХАМАС

Участник начавшейся в Соединённых Штатах Америки президентской гонки Камала Харрин проинформировала главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху о том, что важно в сжатые сроки добиться заключения договора с действующей на территории Палестины организацией ХАМАС и остановки сражений.