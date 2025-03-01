F-16 на Украине могли сбить из-за отключения системы опознавания «свой − чужой»

Украинские военные в августе 2024 года могли сбить свой истребитель F-16 из-за отключения системы распознавания «свой-чужой» Link 16, используемой странами НАТО, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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