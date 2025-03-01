Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Ей бы фантастику сочинять, Ядерная держава проиграет безьядерной? Мадам у вас короновирус!Премьер Дании хоч...
  • Eduard
    Что вы на Россию бросаетесь,в мире преступники только ЕС их изагоняли в общее Стадо для конфликтов и воровства!Премьер Дании хоч...
  • Eduard
    Они все в Европе кажутся культурными,на деле в них черт сидит!Премьер Дании хоч...

F-16 на Украине могли сбить из-за отключения системы опознавания «свой − чужой»

F-16 на Украине могли сбить из-за отключения системы опознавания «свой − чужой»

Украинские военные в августе 2024 года могли сбить свой истребитель F-16 из-за отключения системы распознавания «свой-чужой» Link 16, используемой странами НАТО, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх