Овечкин обошел Гретцки по голам в пустые ворота в НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обогнал легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в пустые ворота в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и теперь занимает единоличное первое место по этому показателю.