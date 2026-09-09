Прибавил себе $1,4 млн: глава Сингапура стал самым дорогим главой государства в мире

Ежегодное вознаграждение премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга увеличится более чем в 1,6 раза — с 2,2 млн до 3,6 млн сингапурских долларов (около $2,85 млн).
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