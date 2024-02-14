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Конгресс Штатов объявил импичмент главному защитнику мигрантов. Байден следующий?

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Американские законодатели поддержали импичмент Алехандро Майоркаса.Палата представителей американского Конгресса со второго раза поддержала импичмент главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса.

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