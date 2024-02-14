Конгресс Штатов объявил импичмент главному защитнику мигрантов. Байден следующий?

Американские законодатели поддержали импичмент Алехандро Майоркаса.Палата представителей американского Конгресса со второго раза поддержала импичмент главы министерства внутренней безопасности (МВБ) страны Алехандро Майоркаса.
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