FT: Трамп исключил Израиль из переговоров с Ираном из-за ссоры с Нетаньяху

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп исключил Израиль из переговорного процесса с Ираном и Саудовской Аравией из-за ссоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который решил продолжить военную операцию в секторе Газа.