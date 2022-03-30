По горячим следам поймали нарушителя на территории охраняемого объекта в Уссурийске

По горячим следам поймали нарушителя на территории охраняемого объекта в Уссурийске

В Уссурийске росгвардейцы по горячим следам задержали правонарушителя на охраняемом объекте. Мужчина пытался сбежать, но безуспешно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

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