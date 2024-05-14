Психолог рассказала о способах борьбы со стрессом перед экзаменами

Экзамены вызывают сильный стресс, который может перекрыть знания и ввести в ступор детей и взрослых. Об этом во вторник, 14 мая, рассказала семейный психолог и преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Инна Карась.
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