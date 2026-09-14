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Татар-информ

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На КАМАЗе прошел очный этап всероссийского конкурса молодых блогеров

На КАМАЗе прошел очный этап всероссийского конкурса молодых блогеров

На Автомобильном заводе «КАМАЗ» прошел очный этап всероссийского медиаконкурса «Блогеры на автогиганте».

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