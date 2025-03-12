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ЕС вводит контрмеры на пошлины США: два этапа с 1 и 13 апреля.

ЕС вводит контрмеры на пошлины США: два этапа с 1 и 13 апреля.

Глава Европейской Комиссии объявила о введении Европейским Союзом контрмер в ответ на пошлины США. Эти меры стартуют 1 апреля и окончательно вступят в силу 13 апреля, демонстрируя "сильный, но соразмерный" подход ЕС.

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