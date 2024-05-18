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Закон, порядок, государство

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На Балтике специалисты МЧС России разминируют затопленную во времена Великой Отечественной войны баржу

На Балтике специалисты МЧС России разминируют затопленную во времена Великой Отечественной войны баржу

В Калининградской области возобновились работы по разминированию баржи, затопленной в Балтийском море во время Великой Отечественной войны.

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