Россиянка, убитая с дочерью в Турции, пыталась лишить бывшего мужа родительских прав

Два тела, завернутые в простыни и связанные веревкой, нашли в курортном районе Россиянка Ирина Двизова, убитая в Турции вместе с дочерью, пыталась лишить бывшего супруга Андрея Кушлевича родительских прав, сообщает РИА Новости.