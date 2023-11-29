Россиянка, убитая с дочерью в Турции, пыталась лишить бывшего мужа родительских прав

Два тела, завернутые в простыни и связанные веревкой, нашли в курортном районе Россиянка Ирина Двизова, убитая в Турции вместе с дочерью, пыталась лишить бывшего супруга Андрея Кушлевича родительских прав, сообщает РИА Новости.
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