Заявление Косачева: Украина упустила шанс завершить конфликт

Зампред СФ Константин Косачев заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами. Он подчеркнул, что Украина утратила шанс завершить его в 2022 году из-за зарубежных спонсоров, которые стремятся нанести России "стратегическое поражение".
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