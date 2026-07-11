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Царьград

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Заявление Косачева: Украина упустила шанс завершить конфликт

Заявление Косачева: Украина упустила шанс завершить конфликт

Зампред СФ Константин Косачев заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами. Он подчеркнул, что Украина утратила шанс завершить его в 2022 году из-за зарубежных спонсоров, которые стремятся нанести России "стратегическое поражение".

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