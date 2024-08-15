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РИА Новый день

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В Челябинске рухнули продажи жилья в новостройках

В Челябинске рухнули продажи жилья в новостройках

Челябинск стал лидером падения продаж жилья на первичном рынке среди городов-миллионников. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле 2024 года (первый месяц, когда в России не действовала льготная ипотека) челябинские компании-застройщики смогли заключить с южноуральцами всего 283 договора долевого участия (ДДУ).

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