В Челябинске рухнули продажи жилья в новостройках

Челябинск стал лидером падения продаж жилья на первичном рынке среди городов-миллионников. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле 2024 года (первый месяц, когда в России не действовала льготная ипотека) челябинские компании-застройщики смогли заключить с южноуральцами всего 283 договора долевого участия (ДДУ).