Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Росстандарт не планирует исключать латиницу с дорожных знаков в России

Росстандарт не планирует исключать латиницу с дорожных знаков в России

Росстандарт опроверг слухи о возможном запрете латинских надписей на дорожных знаках. В ведомстве заявили, что исключать обозначения Stop, WC, Danger, P (парковка) и Customs не планируется, несмотря на вступивший в силу закон о приоритете кириллицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии