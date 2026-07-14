Росстандарт не планирует исключать латиницу с дорожных знаков в России

Росстандарт опроверг слухи о возможном запрете латинских надписей на дорожных знаках. В ведомстве заявили, что исключать обозначения Stop, WC, Danger, P (парковка) и Customs не планируется, несмотря на вступивший в силу закон о приоритете кириллицы.
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