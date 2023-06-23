Военные коммунальщики во Владикавказе выполняют ремонтные работы на объектах ЮВО

В план текущего ремонта собственными включено 3 объекта водопроводно-канализационного хозяйства, 10 объектов казарменно-жилищного фонда и 3 объекта теплового хозяйства.
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