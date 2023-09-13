Рамасвами пообещал закрыть ФБР, когда станет президентом США

Набирающий популярность кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что упразднит Федеральное бюро расследований и ещё четыре агентства в случае избрания на пост главы Белого дома, пишет Semafor со ссылкой на телефонный разговор с политиком.