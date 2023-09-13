Аргументы и Факты

48 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ребров
    А что своего табака нет? Или английский лучше? В СССР в основном был свой табак, ну и чуток болгарский, а сигареты бы...Эксперт Сартойо о...
  • Валентин Щербаков
    Такой же шибанутый на всю башку как и наркоман Зеля...Шон Пенн призналс...
  • Михаил Новиков
    Старый идиот!!! Решил до конца срока ещё одну схему прокрутить по распилу американского бюджета. А потом как говоритс...Байден утвердил с...

Рамасвами пообещал закрыть ФБР, когда станет президентом США

Рамасвами пообещал закрыть ФБР, когда станет президентом США

Набирающий популярность кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что упразднит Федеральное бюро расследований и ещё четыре агентства в случае избрания на пост главы Белого дома, пишет Semafor со ссылкой на телефонный разговор с политиком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх