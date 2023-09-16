В Крыму прокомментировали удары ВСУ меткой фразой Молотова о начале войны

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус прокомментировал удары ВСУ по полуострову меткой фразой наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о начале войны.
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