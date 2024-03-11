Экоцентр в Кузьминках проведет в честь Масленицы развлекательные мероприятия

В масленичную неделю столичные экоцентры, в том числе и в Кузьминках, проведут более 30 мероприятий. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
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