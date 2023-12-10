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"Я общаюсь с Чубайсом": После пяти лет в колонии бывший министр экономики Улюкаев начал делать заявления: приватизация была «обманом». Видео

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Avia.pro - Новости Экс-глава Минэка РФ Улюкаев признался, что продолжает общаться с Чубайсом.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Прозрел он, мать твою, отсидел 5 из 8 заработанных и прозрел, а я бы для круглого счёта ещё пару лет накинул, чтоб было время мозгами пораскинуть и никаких УДО, даже в принципе, может быть ещё до чего додумался!
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12 час.
Александр Салтановский
Прозрел он, мать твою, отсидел 5 из 8 заработанных и прозрел, а я бы для круглого счёта ещё пару лет накинул, чтоб было время мозгами пораскинуть и никаких УДО, даже в принципе, может быть ещё до чего додумался!
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12 час.
Анфиса Иванова
Александр. вы свой пост аж 10 раз твитнули! Так вознегодовали на Улюкшу...?!  Я тоже негодую...закрыл бы до самой своей смерти свой поганый рот и свою воровскую душу...и не маячил среди людей.  Нет же, - уже голос в &quot; народ&quot; подает! Этим гадам все нипочем...!Живучи, удавы....
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11 час.

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