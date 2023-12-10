Avia.pro - Новости Экс-глава Минэка РФ Улюкаев признался, что продолжает общаться с Чубайсом.
"Я общаюсь с Чубайсом": После пяти лет в колонии бывший министр экономики Улюкаев начал делать заявления: приватизация была «обманом». Видео
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
Прозрел он, мать твою, отсидел 5 из 8 заработанных и прозрел, а я бы для круглого счёта ещё пару лет накинул, чтоб было время мозгами пораскинуть и никаких УДО, даже в принципе, может быть ещё до чего додумался!
Ответить
12 час.
Александр Салтановский
Прозрел он, мать твою, отсидел 5 из 8 заработанных и прозрел, а я бы для круглого счёта ещё пару лет накинул, чтоб было время мозгами пораскинуть и никаких УДО, даже в принципе, может быть ещё до чего додумался!
Ответить
12 час.
Анфиса Иванова
Александр. вы свой пост аж 10 раз твитнули! Так вознегодовали на Улюкшу...?! Я тоже негодую...закрыл бы до самой своей смерти свой поганый рот и свою воровскую душу...и не маячил среди людей. Нет же, - уже голос в " народ" подает! Этим гадам все нипочем...!Живучи, удавы....
Ответить
11 час.
Свежие комментарии