"Я общаюсь с Чубайсом": После пяти лет в колонии бывший министр экономики Улюкаев начал делать заявления: приватизация была «обманом». Видео

Александр Салтановский Прозрел он, мать твою, отсидел 5 из 8 заработанных и прозрел, а я бы для круглого счёта ещё пару лет накинул, чтоб было время мозгами пораскинуть и никаких УДО, даже в принципе, может быть ещё до чего додумался!

Александр Салтановский Прозрел он, мать твою, отсидел 5 из 8 заработанных и прозрел, а я бы для круглого счёта ещё пару лет накинул, чтоб было время мозгами пораскинуть и никаких УДО, даже в принципе, может быть ещё до чего додумался!