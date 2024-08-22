Преподаватель РУДН арестован по делу о незаконной миграции

Меру пресечения в виде заключения под стражу преподавателю Российского университета дружбы народов (РУДН) избрал Тверской районный суда города Москвы, 22 августа об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
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