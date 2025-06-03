Кто такой Арег Щепихин и что известно о его похищении у Ярославского вокзала в Москве: Видео

Вечером 3 июня на площади трех вокзалов в центре Москвы произошёл резонансный инцидент: группа неизвестных мужчин в деловых костюмах схватила человека и силой затолкала его в багажник черного внедорожника Mercedes с мигалкой и государственными номерами серии АМР.