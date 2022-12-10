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За прошедшие сутки от коронавируса не умер ни один южноуралец

За прошедшие сутки от коронавируса не умер ни один южноуралец

Медики рассказали, как отличить ковид и грипп. По данным областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получил 91 житель Южного Урала, в том числе трое школьников.

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