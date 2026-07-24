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Царьград

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Малофеев разъяснил, почему слова "Империя", "русские" и "Донбасс" выводят из себя Драпатого. Дело не в СВО

Малофеев разъяснил, почему слова "Империя", "русские" и "Донбасс" выводят из себя Драпатого. Дело не в СВО

Константин Малофеев исчерпывающе разъяснил запредельный уровень ненависти нового главкома ВСУ Драпатого к России и всему, что с ней связано.

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